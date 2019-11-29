Москва, , 15:19 — REGNUM Начался приём заявок на участие в фестивале «Цветочный джем» 2020 года, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Прислать проект на рассмотрение могут ландшафтные дизайнеры из любой страны мира до 15 января 2020 года.

Определение победителей нового конкурса планируется в пяти номинациях: «Большой выставочный сад» (200−300 кв. м), «Средний выставочный сад» (100−200 кв. м), «Малый выставочный сад (50−100 кв. м), «Ландшафтный проект для социальных территорий» (от 70 кв. м) и «Студенческий конкурс проектов» (50−70 кв. м).