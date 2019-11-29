Каспийск, Дагестан, , 15:33 — REGNUM К административной ответственности привлечен начальник управления имущественных отношений мэрии дагестанского города Каспийска Магомед-Ганип Хусруев за нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукциона. Решением Арбитражного суда республики чиновник дисквалифицирован на полгода, сообщили ИА REGNUMА 29 ноября в пресс-службе УФАС России по республике.

Ранее антимонопольная служба признала управление имуществом Каспийска нарушившим закон о защите конкуренции. Выразилось оно в ограничении доступа потенциальных претендентов к участию в торгах на право аренды земельного участка. За это нарушение Хусруев был оштрафован.

В последующем, при проведении повторного аукциона управлением вновь было допущено нарушение, связанное с ограничением конкуренции.

На этот раз дагестанское УФАС России обратилось в Арбитражный суд с заявлением о привлечении Хусруева к ответственности в виде дисквалификации. Суд поддержал надзорный орган и отстранил чиновника от должности на шесть месяцев.

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