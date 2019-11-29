Манила, , 15:06 — REGNUM В геофизической и астрономической службе Филиппин объявили, что шторм Каммури, вероятно, затронет некоторые части страны, начиная с 30 ноября, и помешает открытию игр Юго-Восточной Азии (SEA Games), сообщает Antara.

Ожидается, что шторм Каммури может перерасти в ураган.

Эксперт геофизической и астрономической службы Филиппин Бенисон Эстаража отметил, что шторм был замечен в регионе Висайских островов на Филиппинах 27 ноября. Скорость ветра достигает 115 км / час.

По его словам, шторм достигнет Манилы приблизительно 2−4 декабря.

Известно, что в связи с угрозой шторма на Филиппинах была создана специальная рабочая группа, которая будет следить за ситуацией и обеспечивать безопасность во время SEA Games 2019. В случае урагана будут приниматься соответствующие решения о проведении игр. Возможно, соревнования по некоторым видам спорта удастся продолжить, но без зрителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игры Юго-Восточной Азии официально стартуют 30 ноября и завершатся 11 декабря 2019 года. По оценкам, 8 750 спортсменов из 11 стран поборются за золотые, серебряные и бронзовые медали.

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