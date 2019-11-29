Москва, , 15:29 — REGNUM Строительство Коммунарской линия метро Москвы на участке от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» окажет влияние на дома, под которыми пройдёт тоннель, однако влияние не будет фатальным. Об этом 29 ноября заявил заместитель генерального директора, главный инженер АО «Мосинжпроект» (оператор работ по прокладке метро) Николай Бабушкин на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в Москве нет удобных мест для строительства метро. При этом строительство данного тоннеля, который пройдёт в том числе под жилыми домами, мало чем отличается от любого другого строительства метрополитена.

«Они ничем не отличаются от предыдущих объектов который строил метрополитен. Технические особенности есть везде и здесь они будут учтены. Я знаю все проблемы. Могу смело сказать, что в этих условиях построить можно, и здания сохранить можно, не повредив их. Деформации не будут критическими, но не скажу, что они вообще не затронут. Всегда происходят какие-то деформации», — сказал Бабушкин.

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