Кабул, , 15:54 — REGNUM 28 ноября официальные представители Национального агентства Афганистана по защите окружающей среды заявили, что этой зимой уровень загрязнения воздуха в столице страны городе Кабуле может вырасти на 50%.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», одной из главных причин повышения уровня загрязнения воздуха являются виды топлива, при использовании которых выделяется большое количество дыма и других производных.

По словам официальных представителей Национального агентства Афганистана по защите окружающей среды, если планы по снижению и контролю уровня загрязнения воздуха в Кабуле не будут реализованы должным образом, то жизни людей будут под угрозой.

Согласно вышеупомянутому заявлению, реализация этих планов возможна только если правительственные органы и простые жители будут активно сотрудничать во имя общей цели.

Ранее на территории столицы страны прошла кампания по защите окружающей среды, в ходе которой жителей проинформировали об основных источниках загрязнения воздуха, к которым относятся использование определенных видов топлива и неисправные транспортные средства.