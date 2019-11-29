Красногорск, , 15:57 — REGNUM В Московской области готовность к отопительному сезону проверили в 75 городских округах и поселений. Об этом заявили на вручении муниципальным образованиям соответствующих паспортов готовности, сообщает 29 ноября пресс-служба министерства энергетики региона.

В мероприятии приняли участие министр энергетики Московской области Александр Самарин и заместитель руководителя центрального управления Ростехнадзора Александр Учеваткин. Было отмечено, что из 75 округов на данный момет проверены все. Полностью соответствуют требованиям, необходимым для получения паспортов готовности, 63 муниципалитета или 84% от общего числа округов. По словам Самарина, в 2015 году полное соответствие требованиям продемонстрировали лишь 13,6%, то есть число качественно выполняющих предписания Ростехнадзора муниципалитетов выросло в шесть раз.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области к зимнему сезону приготовили 1825 единиц уборочной спецтехники, 1795 машин оборудованы блоками ГЛОНАСС.