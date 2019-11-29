Варшава, , 14:44 — REGNUM Вице-президент по развитию CD Projekt Михал Новаковски заявил: его компания не боится того, что игра Cyberpunk 2077 будет конкурировать с новым проектов Valve Half-Life: Alyx. Об этом 29 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Когда ему задали соответствующий вопрос журналисты, Новаковски обратил внимание на то, что игры, в которых реализована технология виртуальной реальности занимают весьма нишевую часть рынка. При этом он высказал предположение, что Valve в любом случае хочет сделать так, чтобы проект Half-Life: Alyx получился весьма успешным.

Напомним, Half-Life: Alyx — это первая игра серии Half-Life за более чем 12 лет. Ожидается, что Valve выпустит игру в марте 2020 года. Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года.

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