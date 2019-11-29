Сеул, , 14:45 — REGNUM Армия спасения Южной Кореи начала ежегодный сбор пожертвований. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 29 ноября на площади Кванхвамун в Сеуле состоялась церемония открытия кампании. Известно, что по всей стране было открыто 353 пункта сбора средств.

Отмечается, что в текущем году впервые можно сделать пожертвование через системы электронных платежей Naver Pay и Zero Pay. Все желающие, не имеющие при себе наличных, смогут сделать пожертвования с помощью мобильного телефона и QR-кода, установленного в месте сбора средств.

По предварительным данным, сбор средств продлится до января 2020 года.