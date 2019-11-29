Лондон, , 14:42 — REGNUM Один из первых переводов на английский язык исторической хроники римского историка Тацита «Анналы», хранящийся в резиденции епископа Кентерберийского более четырёх веков, написан рукой легендарной английской королевы Елизаветы I. Такое открытие сделал историк из Университета Восточной Англии, описание манускрипта опубликовано им 29 ноября в научном журнале Review of English Studies.

«Почерк королевы, мягко выражаясь, был очень своеобразным, и те его характерные черты, которые можно встретить в поздних указах и других официальных бумагах Елизаветы, встречаются и в данной рукописи. К примеру, буквы M и N начертаны почти горизонтально, а буквы E и D распались на части», — сообщает в своей публикации автор исследования.

Также отмечается, что эта находка стала первой рукописью Елизаветы I, обнаруженной за последние 100 лет.

Напомним, Елизавета I Тюдор правила Англией с 1559 по 1603 год и была второй королевой в истории Альбиона после своей родной сестры, Марии I Тюдор. Её царствование считается одним из самых значимых периодов расцвета как английской культуры, так и экономики, а также международного политического влияния.