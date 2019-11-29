Варшава, , 14:36 — REGNUM Силезский медицинский университет расторг трудовые отношения с одним из преподавателей после того, как он провёл лекцию на тему «Гомосексуализм и здоровье». Это не понравилось ЛГБТ-сообществу, и после их жалобы преподаватель был уволен. Об этом сообщает сайт польского телевидения tvp.info.

В презентации, продемонстрированной преподавателем, имя которого не называется, были приведены статистические данные о состоянии здоровья активных гомосексуалистов. Согласно медицинской статистике, геи составляют большинство среди инфицированных СПИДом, чаще курят и страдают депрессией.

Особо гневную реакцию ЛГБТ-сообщества вызвало утверждение о том, что только союз мужчины и женщины способен передавать силу и продлевать продолжительность человеческого рода. «Двое мужчин или две женщины просто не в состоянии создать такие отношения, как мужчина и женщина — поэтому гомосексуальные отношения менее прочные», — говорится в презентации преподавателя.

В качестве источников профессор сослался на исследования Берлинского института имени Р. Коха, а также интернет-порталы, в том числе религиозной направленности.

Пресс-секретарь университета Божена Лангнер подтвердила факт увольнения преподавателя. «Силезский медицинский университет является учреждением, которое не пропагандировало, и не будут пропагандировать действия гомофобного характера», — заявила она.

«Если данный факт подтвердится, это станет ярким примером нарушения конституционного принципа свободы слова», — написал в своём Фейсбуке по поводу произошедшего министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин.