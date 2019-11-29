Джакарта, , 14:31 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) Индонезии призывает общественность повысить бдительность в преддверии сезона дождей, сообщает Kompas.

В агентстве объявили, что пик сезона дождей сместится с начала января на февраль-март 2020 года.

«Мы должны быть бдительными, особенно в пик сезона дождей на Яве — Бали в период с февраля по март», — заявил представитель BMKG Ади Рипалди.

По его словам, вероятность наводнения рассматривается не только с точки зрения количества осадков, но и нескольких других факторов. На Яве, Суматре, Калимантане, Сулавеси и Папуа существует множество потенциальных зон затопления.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения, обрушившегося на округ Южный Солок в индонезийской провинции Западная Суматра в конце ноября 2019 года, были эвакуированы 340 человек.

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