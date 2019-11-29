Душанбе, , 14:25 — REGNUM В изоляторах временного содержания и следственных изоляторах Таджикистана теперь запрещено содержать в одной камере несовершеннолетних и взрослых нарушителей закона. Правительство Таджикистана внесло соответствующие поправки в закон «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых», которые затем одобрила нижняя палата парламента страны.

По словам депутата нижней палаты парламента Мавлуды Мирзозода, после внесения поправок любой задержанный несовершеннолетний будет иметь возможность обратиться к руководству ИВС или СИЗО, в которое был доставлен сотрудниками правоохранительных органов, с жалобой, если в отношении него будут применены пытки или другие противоправные действия.

Мирзозода также отметила, что в этом случае необходимо в кратчайшие сроки организовать медицинский осмотр несовершеннолетнего, для поведения которого «должны быть привлечены три независимых эксперта».