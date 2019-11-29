Москва, , 14:21 — REGNUM Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов покидает свой пост. Как заявил сам Титов, он переходит на другое место работы.

«Действительно, я ухожу из ГУ МВД по Москве и это связано с переходом на другую работу», — приводит ТАСС слова главы пресс-службы.

При этом где именно Титов намерен продолжить свою деятельность, он не уточнил, добавив, что новый начальник пресс-службы столичного главка был сегодня представлен коллективу.

По информации источника издания в правоохранительных органах, Титова в должности сменит Владимир Васенин, который до этого был начальником отделения пропаганды ГИБДД по Пермскому краю.

Добавим, что пока на сайте правоохранительного ведомства кадровые изменения не отражены. Начальником управления информации и общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве по прежнему значится Юрий Титов, который занимал эту должность с декабря 2017 года.