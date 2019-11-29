Новосибирск, , 14:16 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступает за сокращение новогодних каникул в России. Он подчеркнул, что уже 15 лет говорит о возможной пользе этого изменения.

«Во-первых, это улучшило бы экономическую ситуацию, а во-вторых, стало бы проще возвращаться к привычному темпу работы», — сказал Локоть на пресс-конференции и посетовал, что его голос ничего не решает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в 2019 году является рабочим днём. В Госдуму внесён законопроект о введении выходного дня в РФ 31 декабря.

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