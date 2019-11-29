Ульяновск, , 14:09 — REGNUM В муниципальных образованиях Ульяновской области появятся правозащитные центры для граждан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, это позволит не только повысить доступность бесплатной юридической помощи, но и обеспечить полное сопровождение заявителей на всех этапах, вплоть до разрешения проблемы.

Соглашение о создании правозащитных центров подписано между региональными отделениями ассоциации юристов России, которую возглавляет губернатор Сергей Морозов, и партии «Единая Россия» в лице секретаря отделения Василия Гвоздева. Документ предусматривает создание правозащитных центров, где будут не только консультировать граждан по тем или иным вопросам, но и обеспечивать их полное сопровождение на всех этапах: от получения обращения до положительного решения. Также предполагается проведение взаимных консультаций, тематических форумов, конференций, семинаров и круглых столов.

Отметим, что в регионе проводятся единые дни бесплатной юридической помощи. В государственном юридическом бюро Ульяновской области акцентируют внимание на том, что жители Ульяновская чаще всего обращаются по вопросам капитального ремонта домов.