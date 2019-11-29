Новосибирск, , 14:05 — REGNUM В Новосибирске и Омске не оценили юмористические баннеры, которые к «чёрной пятнице» подготовила одна из сетей одежды.

По словам создателя и руководителя сети Валерия Зеленова, на баннерах изображена высокая стройная темнокожая девушка и маленький толстый мужчина с его лицом. Оба они одеты в шкуры. Надпись гласит «Моя Пятница самая чёрная!».

В итоге, как пишут «НГС Новости», в Омске баннер не разрешили повесить сразу, а в Новосибирске попросили снять через некоторое время», мотивируя это, «некорректным отображением расовой темы».