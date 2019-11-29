Ростов-на-Дону, , 14:03 — REGNUM В лесах Ростовской области усилена охрана елей и сосен. Предотвратить незаконную вырубку хвойных насаждений в преддверии Нового года помогут сотрудники полиции, казачьи дружины. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 ноября.

«В предновогодний период запланировано 130 дополнительных рейдов по предотвращению незаконных рубок хвойных насаждений, в том числе в выходные дни», — уточнил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Глава ведомства призвал жителей Ростовской области к бережному отношению к хвойным насаждениям.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году в Ростовской области несколько суток полыхал лесной пожар. Огонь вспыхнул в Усть-Донецком районе и уничтожил зелёные насаждения на площади более 4 тыс. гектаров.

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