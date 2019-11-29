Псков, , 14:02 — REGNUM В Псковской области будет проведена проверка безопасности организации школьных перевозок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое поручение сделал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в связи с ДТП с рейсовым автобусом в Новоржевском районе, в котором пострадали дети.

Также губернатором поручено провести служебную проверку по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 8:30 29 ноября на 2-м км автодороги Новоржев — Иваньково в Новоржевском районе Псковской области автобус, который перевозил детей к месту учёбы, опрокинулся в кювет. В салоне в этот момент находились десять пассажиров, семь из них — дети.

По предварительным данным регионального УМВД, пострадали пять человек, в том числе четыре ребёнка. Всем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь, в больницы будут доставлены четыре человека, в том числе трое детей — их транспортируют в Псков, в Детскую областную клиническую больницу.

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