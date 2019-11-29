Москва, , 14:02 — REGNUM Авторы заблокированного в Twitter проекта «Актуальная политика» опубликовали открытое письмо к администрации соцсети с призывом беспристрастно применять собственные правила, нарушение которых должно приводить к блокировке аккаунта, сообщает издание «Взгляд».

"Это открытое письмо — наглядное доказательство политической ангажированности Twitter. Уже не первый день появляются сообщения о блокировках аккаунтов за хорошие новости о России и независимую позицию. Сперва это затронуло проект «Хорошие новости», затем аккаунт «Выпускайте Кракена». Теперь среди приостановленных учетных записей оказался и наш проект «Актуальная политика», проработавший в Twitter с февраля 2013 года с охватом более 12 млн пользователей ежемесячно», — говорится в открытом письме авторов проекта.

Они подчеркнули, что администрация соцсети не назвала им причин блокировки аккаунта.

«При этом, Twitter упорно не видит никаких нарушений правил у тех, кто продвигает антироссийскую повестку… Конечно же мы отправили жалобы, но уверены, что никто и никогда их не заблокирует, несмотря на очевидные основания», — добавили авторы проекта «Актуальная политика».

Они привели в пример посты более 15 авторов, прямо нарушающих политику соцсети. Среди таких пользователей оказались адвокат Марк Фейгин, украинский музыкант Захар Май, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналист Алексей Ковалев, блогер Алексей Навальный, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, сотрудник ФБК Георгий Албуров и другие. Эти пользователи публиковали твиты, в которых оскорбляли других пользователей, пропагандировали самоубийства или причинение себе вреда, разжигали ненависть и вражду, а также публиковали конфиденциальную информацию.

В настоящее время авторы проекта «Актуальная политика» создали резервный аккаунт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Twitter без объяснения причин заблокировала аккаунт позитивных российских новостей, который даже не содержал политической информации.

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