Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Учреждение Упрдор «Северо-Запад», отвечающее за федеральные автотрассы в одноименном регионе, опубликовало места установки работающих в автоматическом режиме камер фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД.

Трасса А121 «Сортавала» Упрдор «Северо-Запад»

Речь идет о федеральных автомобильных дорогах в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях.

«Данная мера необходима для более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации», — отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Места установки камер на федеральных трассах, отмеченные на «Яндекс.Картах», можно посмотреть по ссылке.

«На карте представлены только стационарные комплексы фиксации нарушений», — отметили дорожники.

В 2019—2020 годах ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует установить еще 41 камеру в Ленинградской и две камеры — в Псковской области. На 2021 год в Ленобласти запланирована установка 42 камер, в Псковской области — трёх.