Ульяновск, 29 ноября 2019, 13:53 — REGNUM В Ульяновской области началась заготовка новогодних елей. Заготовка деревьев для новогодних праздников ведётся лесничествами и арендаторами лесных участков, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве природы.
Заготовка ёлок, которые станут украшением на новогодних праздниках, проводятся в первую очередь на участках, подлежащих расчистке: просеках, минерализованных полосах, под линиями электропередач и землях сельхозназначения.
Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрий Фёдоров отмечает, что за последние годы количество вырубаемых новогодних елей резко сократилось.
Также проводится работа по пресечению незаконных рубок древесины. В декабре начнётся третий этап межведомственной профилактической акции «Лес».
Напомним, штраф за каждое срубленное составляет до 4 тыс. рублей для физических лиц, до 40 тыс. рублей — для должностных лиц, до 300 тыс. рублей — для юрлиц. Возможна и уголовная ответственность при нанесении ущерба свыше 5 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении безработного из Павловского района, который решил подзаработать к новому году за счёт продажи срубленных ёлок. Мужчина вырубил 37 елок на общую сумму более 150 тысяч рублей.
Читайте также: Житель Ульяновской области к новому году устроил массовую вырубку ёлок