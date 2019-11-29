Ульяновск, , 13:53 — REGNUM В Ульяновской области началась заготовка новогодних елей. Заготовка деревьев для новогодних праздников ведётся лесничествами и арендаторами лесных участков, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве природы.

Заготовка ёлок, которые станут украшением на новогодних праздниках, проводятся в первую очередь на участках, подлежащих расчистке: просеках, минерализованных полосах, под линиями электропередач и землях сельхозназначения.

Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрий Фёдоров отмечает, что за последние годы количество вырубаемых новогодних елей резко сократилось.

«По словам работников лесной отрасли, если раньше для праздника срубалось около 30 тыс. деревьев, то сегодня эта цифра не превышает 15 тысяч», — сказал министр, подчеркнув, что экологическое сознание ульяновцев «меняется в лучшую сторону, и всё больше жителей региона выбирают искусственные ёлки для украшения своих домов».

Также проводится работа по пресечению незаконных рубок древесины. В декабре начнётся третий этап межведомственной профилактической акции «Лес».

Напомним, штраф за каждое срубленное составляет до 4 тыс. рублей для физических лиц, до 40 тыс. рублей — для должностных лиц, до 300 тыс. рублей — для юрлиц. Возможна и уголовная ответственность при нанесении ущерба свыше 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении безработного из Павловского района, который решил подзаработать к новому году за счёт продажи срубленных ёлок. Мужчина вырубил 37 елок на общую сумму более 150 тысяч рублей.

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