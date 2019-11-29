Новосибирск, , 13:53 — REGNUM Новосибирский государственный академический театр оперы и балета подключен к теплоснабжению, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.

«С 17:10 (время местное) 29 ноября энергетики сузили зону отключения. Система отопления театра запущена. Теплоснабжение 24 жилых домов возобновят к 22:00 (время местное). Температура в большом зале и на сцене составляет 24 градуса», — уточнили в СГК.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирский оперный театр будет подключён к теплоснабжению к 18:00 (время местное), до начала спектакля.

Напомним, из-за коммунальной аварии без тепла сегодня, 29 ноября, остались Оперный театр и 24 жилых дома.

Ранее, 19 ноября, из-за аварий на теплосетях без тепла на несколько дней остались объектов в Кировском районе. После этого произошло ещё несколько крупных коммунальных аварий.

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