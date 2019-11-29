Рим, , 13:50 — REGNUM В пятницу, 29 ноября, митинги «борцов с глобальным потеплением» — сторонников Греты Тунберг пройдут в 130 городах Италии, передает Italia Oggi.

В ряде крупных городов — Милане, Неаполе, Палермо, Турине, Болонье — митингующие займу центральные площади и улицы, а в Риме акции пройдут сразу на двух центральных площадях.

Ранее министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти обратился к руководителям образовательных учреждений с призывом не препятствовать участию школьников и студентов в столь «значимых» акциях и не наказывать их за прогулы.

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