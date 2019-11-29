Джакарта, , 13:49 — REGNUM Согласно индонезийскому исследованию политических параметров (PPI), 45,8% респондентов в Индонезии положительно оценили поддержку президента Джоко Видодо интересов каждой религиозной общины в стране, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что жителям Индонезии предложили ответить на вопрос: «Как вы думаете, как президент Джоко Видодо отстаивает ваши религиозные интересы и устремления?» В результате 45,8% ответили, что «хорошо», 31,5% ответили «плохо», а 22,7% респондентов предпочли не отвечать.

В опросе, который проводился 5−12 октября 2019 года, приняли участие более тысячи респондентов из 34 провинций Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу индонезийского института (LSI), 70,9% респондентов считают, что пересмотр закона о комиссии по искоренению коррупции (KPK) ослабит эффективность учреждения.

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