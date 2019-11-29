Москва, , 13:49 — REGNUM На участке Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе Новокосино на востоке столицы установят современную систему транспортной безопасности. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Согласована проектная документация для объекта «Оборудование инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности объектов ГБУ «Гормост»: МКАД, 5 км, напротив ул. Николая Старостина, районы Вешняки, Косино-Ухтомский, Новокосино, Восточный административный округ Москвы».

Как отмечается в сообщении, основные работы на эстакаде включают монтаж инженерно-технических систем: установку камер телевизионного наблюдения, громкоговорителей, прокладку электрических линий связи и электропитания.

Благодаря новой системе безопасности на объекте будет обеспечено видеонаблюдение и видеозапись. Также установят охранно-пожарную сигнализацию, систему оповещения.