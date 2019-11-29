Анкара, , 14:17 — REGNUM Признанные в Турции террористическими организациями Рабочая партия Курдистана и Отряды народной обороны, понесшие благодаря операциям Вооруженных сил Турции тяжёлые потери в живой силе, посылают на смерть, в бой против турецкой армии, детей в возрасте от 9 до 16 лет.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, операции серии «Коготь», проводимые на юго-востоке Турции и «Источник мира», осуществляемая на восточном берегу Евфрата на северо-востоке Сирии, стали причиной нужды террористов в срочном пополнении рядов.

Сбежавший от террористов и добровольно сдавшийся силам безопасности Турции Э. К. сообщил, что боевики сформировали из похищенных мальчиков и девочек «детский батальон». По его словам, возраст его членов варьируется от 9 до 16 лет, главари террористов планируют использовать их на передовой против турецкой армии. Источники из турецких органов безопасности считают, что эти факты указывают на всю плачевность положения боевиков, раз их главари готовы посылать на смерть детей, чтобы спасти свою шкуру.