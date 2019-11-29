Джакарта, , 13:21 — REGNUM Согласно опросу общественного мнения, около 4% жителей Юго-Восточной Азии не знают о существовании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antara.

Размышляя о результатах опроса, заместитель генерального секретаря сообщества АСЕАН Кунг Фоак заявил, что необходимо совершить прорыв, чтобы больше углубить и расширить знания жителей Юго-Восточной Азии об АСЕАН.

По его словам, можно сделать содержание вебстраницы АСЕАН доступным на национальных языках стран-членов ассоциации, потому что до сих пор вся информация представлена на английском языке.

Кроме того, план по распространению информации об АСЕАН, включает создание трансляций и подкастов, приглашение ряда влиятельных деятелей и проведение соответствующих встреч.

«АСЕАН считает, что средства массовой информации играют важную роль в достижении цели (углубление знаний общественности об АСЕАН)», — заявил Кунг Фоак на встрече со СМИ в офисе секретариата АСЕАН в Джакарте.

Опрос проводился Ipsos Business Consulting с помощью анкет, содержащих более 20 вопросов с несколькими вариантами ответов и эссе. Всего в опросе приняли участие более четырех тысяч жителей стран Юго-Восточной Азии.

Напомним, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — это политическая, экономическая и культурная региональная организация, в которую входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Лаос, Мьянма и Камбоджа.