Сеул, , 13:20 — REGNUM 29 ноября военный самолёт Китая несколько раз вторгся в идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов.

По их словам, китайский самолет трижды вошел в зону опознавания ПВО, однако военные Китая отмечают, что самолёт не нарушал воздушного пространства страны.

Отмечается, что перед тем, как военный самолёт вторгся в KADIZ, южнокорейские военные отправили несколько истребителей ВВС на перехват.

Напомним, что месяц назад два китайских военных самолёта также вошли в зону опознавания ПВО Южной Кореи, однако китайские самолеты вошли в воздушное пространство страны после предварительного информирования.

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