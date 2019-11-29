Анкара, , 14:16 — REGNUM В соответствии с инструкцией о внесении изменений в Правила учёта, оценки, введения и изъятия из оборота химических препаратов, опубликованной в «Официальном вестнике правительства Турции», такие содержащие цианиды соединения, как цианид водорода, синильная кислота, цианид кальция, цианид кадмия, оксид цианида ртути (II), цианид натрия, цианид меди, цианид калия и цианид цинка были запрещены к продаже населению, в том числе и через интернет.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, с даты вступления инструкции в законную силу, компании-поставщики должны обеспечить наличие на упаковках такого рода химических соединений ясно читаемой нестирающейся надписи «Только для профессионального и промышленного использования».

Согласно инструкции, для возможности контроля продаж цианидов внутри страны вводится «декларация последнего использования». Такую форму будут заполнять все — от производителей до импортёров и от распределителей до потребителей. Производители и импортёры цианидистых соединений должны до конца марта, июня, сентября и декабря каждого года направлять свои декларации в Министерство по вопросам окружающей среды и градостроительства. В них будет указано, от имени какой компании или структуры, в каких количествах и в каких целях были приобретены цианидистые соединения, а также содержаться обязательство не допустить попадания вещества на свободный рынок. Также введены термины «промышленное использование» (применение вещества в рамках промышленного производства) и «профессиональное использование» (применение вещества в непроизводственных сферах — таких, как образование и здравоохранение).