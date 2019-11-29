Париж, , 13:07 — REGNUM Работы по восстановлению серьёзно пострадавшего от апрельского пожара собора Парижской Богоматери будут начаты не ранее конца 2020 года — начала 2021 года. Об этом сегодня, 29 ноября, в эфире телеканала BFM заявил министр культуры Франции Франк Риестер.

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Как пояснил глава министерства, прежде всего, необходимо обеспечить общую безопасность здания для строителей. Сначала предстоит убрать строительные леса вокруг места, где находился обрушившийся шпиль, расчистить здание от оставшихся обломков и повысить надёжность конструкций. Предположительно, соответствующие работы должны завершиться весной 2020 года, уточнил Риестер.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Горела несущая конструкция, а позже обрушились шпиль и часы Нотр-Дама. Огонь уничтожил значительную часть собора во французской столице. Предположительно, возгорание началось из-за реставрационных работ.

Власти Франции намерены восстановить собор в течение ближайших пяти лет. На сегодняшний день специалистам удалось восстановить одну из двух ранее функционирующих систем освещения собора. Подсветка, которая вновь появится над зданием спустя восемь месяцев после огромного пожара, будет работать с наступлением темноты и отключаться в час ночи.