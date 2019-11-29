Хайнань, , 13:06 — REGNUM Китайский авиаперевозчик «Hainan Airlines» будет выполнять рейсы по маршруту Москва-Хайнань. Первый рейс будет осуществлен 26 декабря, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Генеральный директор компании Тик Джанг поделился подробностями о ближайших планах компании: полеты буду запущены на еженедельной основе, из московского Шереметьево в аэропорт Хайкоу. Рейс будут обслуживать лайнеры Boeing 787-Dreamliner. Тик Джанг добавил, что Hainan Airlines не исключает возможности проводить большее число полетов в неделю, если спрос на билеты будет высоким.

Добавим, что отдых на Хайнане становится все более популярным среди туристов из России. По словам PR-директора TEZ Tour Светланы Барановой, продажи туров в их компании по этому направлению выросли в 2,3 раза за последние два года.