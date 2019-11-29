Вашингтон, , 13:34 — REGNUM В середине-конце ноября интернет взорвал очередной мем. Пользователи массово выкладывают изображения с длинноухим зелёным младенцем, которого они нежно называют «малыш Йода». ИА REGNUM рассказывает о том, кто он и как ему удалось стать самым популярным интернет-героем месяца.

https://twitter.com/DesireeSkai/status/1200344085065818112

Происхождение

Компания Disney 12 ноября 2019 года запустила свой новый стриминговый сервис Disney+. Одним из главных проектов новой платформы стал сериал «Мандалорец», события которого разворачиваются в популярной фантастической вселенной кинофраншизы «Звёздные войны».

https://twitter.com/lana_del_andray/status/1197420977107480576

В первой же серии нового проекта мандалорцу (Педро Паскаль) дают задание уничтожить 50-летнего старика. Герой с боем пробирается на базу врага и находит диковинное зеленокожее существо в люльке. Оказывается, что пришельцы этого вида стареют не так, как люди, а черноглазый малыш и есть цель протагониста. Как любой порядочный космический ковбой, мандалорец жалеет ребёнка и забирает его с собой.

Малыш Йода

Своё имя персонаж получил от магистра Йоды — одного из самых популярных героев франшизы «Звёздные войны». Тем не менее известно, что это не сам магистр в детстве, так как к моменту начала «Мандалорца» Йода уже слился с силой (погиб). При этом придумать другое имя для малыша не получается, так как у этой расы нет официального названия в каноне «Звёздных Войн».

https://twitter.com/electrocircle/status/1199642759260442624

Единственными её представителями, которых зрители могли видеть в фильмах, являются сам Йода и магистр Йаддль — единственная женская особь этого вида. Является ли «Малыш» их ребёнком, клоном Йоды или искусственно созданным представителем таинственной расы — неизвестно. Однако, как и сам магистр, младенец уже в первых сериях «Мандалорца» показал высокий уровень связи с силой.

Мемы

В интернете малыша Йоду полюбили сразу — за его внешний вид и чрезмерную «милоту». Инопланетный младенец быстро стал лицом всех «детских мемов». С его помощью пользователям удаётся наиболее удачно показать свои детские переживания.

https://www.instagram.com/p/B5SGY2FIPd8/

https://www.instagram.com/p/B5Px1BWHQdJ/

Другой популярный вид мемов с малышом Йодой — коллажи, на которых показан рост героя от ребёнка до взрослого человека (в данном случае инопланетянина). С их помощью пользователи обычно рассказывают о своих успехах в онлайн-играх или знаниях, полученных при помощи интернета.

https://www.instagram.com/p/B5R_12Kotcq/

https://www.instagram.com/p/B5YOS7Yodjm/

Влияние

После внезапного скачка популярности малыша Йоды выросло и количество фанатских творений, посвящённых персонажу. Так, один энтузиаст добавил «младенца» в игру Star Wars: Battlefront 2 в качестве полноценного управляемого персонажа.

Российский фанат популярного инопланетянина с ником MelvonANDReine, в свою очередь, создал вязанную игрушку малыша Йоды. Сообщается, что его творение сразу же купили, а автор планирует и дальше создавать «мягких пришельцев».

Художник с ником Саби Меньхей не стал посвящать своё творчество малышу Йоде, но определённо вдохновлялся образом персонажа. Он нарисовал «малыша Джаббу» с фигуркой принцессы Леи в руке. Журналисты считают, что в ближайшее время в сеть попадёт немало других изображений персонажей «Звёздных войн» в их детские годы.

Отношение актёров

Педро Паскаль, исполняющий главную роль в «Мандалорце», дал понять, что он в курсе сумасшедшей популярности малыша Йоды? и сказал, что при этом не чувствуют себя обделённым вниманием фанатов. Актёр заявил, что не переживает из-за того, что на съёмках его «затмила» марионетка.

Причём, как сообщают западные СМИ, малыш Йода мог быть полностью нарисован при помощи компьютерной графики. На съёмках сериала использовалась подвижная кукла, но при этом некоторые сцены пытались снять без её использования — на случай, если марионетка окажется недостаточно убедительной.

В съёмочный процесс вовремя вмешался режиссёр Вернон Херцог, исполнивший в «Мандалорце» одну из главных ролей. Он назвал создателей сериала «трусами» и заявил, что компьютерная графика не понадобится. По словам режиссёра, вид куклы растрогал его до слёз.

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