Москва, , 12:56 — REGNUM Продвижение российского алкоголя отодвигает на шаг назад попытки минимизировать употребление алкоголя гражданами, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат: Владимир Постанюк, комментируя предложение разрешить продажу российских вин после полуночи.

«В настоящее время в России борются с рюмочными в многоэтажках, которые продают любой алкоголь в любое время суток, а также рассматривается законопроект о сокращении продажи алкогольных напитков на федеральном уровне до 22:00.

Настоящим любителям российского алкоголя, данная инициатива не нужна. А тем, кто, захочет купить алкоголь после 23:00, может зайти в любой дом, в котором расположена рюмочная и купить что пожелает.

Соответственно, если бороться с алкогольными пристрастиями граждан, то не надо допускать никаких альтернатив.

Ничего не имею против российского алкоголя, но данная инициатива будет положительной, только для представителей винодельного бизнеса», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, письмо с предложением разрешить продажу российских вин до 00:00 направила в правительство России, Минфин, Госдуму и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли.

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