Махачкала, , 12:49 — REGNUM Реализация социального проекта «Забытые игры нашего двора» стартовала в Дагестане. Он призван возродить забытые национальные дворовые игры, в которые из поколения в поколение играли дети, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе министерства по делам молодежи республики.

Проект включает несколько блоков: просветительский, образовательный и «Игротеку». Первый предполагает популяризацию дворовых игр через интернет. В рамках второго блока пройдет цикл бесед и семинаров о разновидностях игр. Наконец, в ходе последнего блока детей планируется обучать забытым играм.

«Детство немыслимо без подвижных и интеллектуальных дворовых игр, поскольку игровая деятельность выступает в роли трансформации детской энергии в навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни», — считает автор инициативы Эфенди Крумов.

Добавим, что проект «Забытые игры нашего двора» является победителем всероссийского конкурса молодежных проектов и реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.