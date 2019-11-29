Новозыбков, Брянская область, , 12:44 — REGNUM Четыре автомобиля, припаркованных во дворе многоквартирного дома, были повреждены в городе Новозыбков Брянской области. В полиции установили, что к инциденту причастна местная жительница. Свой поступок она объяснила плохим настроением, сообщили 29 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

У трёх иномарок и одной отечественной легковушки оказалось поцарапано лакокрасочное покрытие. Владельцы машин обратились в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены доказательства причастности к повреждению автомобилей 43-летней местной жительницы, ранее не имевшей проблем с законом. Женщина призналась, что вечером возвращалась из магазина с бутылкой пива и металлической пробкой от него поцарапала транспортные средства, причиной поступка она назвала плохое настроение. По оценке экспертов, суммарный ущерб повреждений превысил 80 тысяч рублей.

Подозреваемой предъявлено обвинение по статье «Умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.