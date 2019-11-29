Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM К обсуждению и проработке проекта генплана развития Екатеринбурга до 2035 года привлекут специалистов и из других муниципалитетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Решение приняли на совещании мэра Александра Высокинского с представителями строительных компаний Свердловской области.

Планируется, что генплан будут обсуждать градостроители и архитекторы не только из Екатеринбурга, но и из соседних городов. Следующее совещание состоится во второй декаде декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, общественные обсуждения проекта генплана проходят до конца декабря 2019 года. Проект оценивают не только простые горожане, но и представители компаний-застройщиков.

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