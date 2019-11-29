Чебаркуль, Челябинская область, , 12:33 — REGNUM Погибшая в апреле 2018 года в больнице Чебаркуля 49-летняя женщина занималась самолечением. Об этом журналистам заявили в пресс-службе челябинского минздрава.

После трагедии в больнице минздрав провёл внеплановую проверку. Выяснилось, что женщина якобы занималась самолечением. Через несколько дней в больнице оказалась и её 24-летняя дочь. Спасти её также не удалось.

В минздраве призывают граждан не заниматься самолечением.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из случаев врач поставила женщине диагноз ОРВИ, хотя на самом деле это оказалась пневмония. В итоге 49-летняя челябинка скончалась. Спустя несколько дней заболела и умерла от пневмонии её дочь.

Родственница погибших женщин утверждает, что медицинские документы якобы были переписаны.

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