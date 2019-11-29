Тула, , 12:32 — REGNUM Мемориал героям-энергетикам планируется установить на Щекинском шоссе в Туле к 9 Мая 2020 года — 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба администрации города.

С инициативой установки памятника выступило ПАО «Россети», которое и профинансирует работы. Мемориал памяти энергетиков, защищавших Родину и обеспечивавших работу предприятий в годы Великой Отечественной войны, появится на Щекинском шоссе, находиться на туристическом маршруте, который ведет в Ясную Поляну. Здесь же намерены благоустроить сквер с прогулочной зоной, спортивными и детскими площадками. Губернатор Алексей Дюмин поручил главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву совместно с ГИБДД проработать вопрос создания для посетителей мемориала удобного подъезда и паркинга.

В настоящее время в администрации создана рабочая группа по реализации проекта — на будет отвечать за приведение в порядок территории, прилегающей к будущему мемориальному комплексу.