Рига, , 12:26 — REGNUM В пятницу, 29 ноября, в Румбуле вспоминают уничтожение нацистами рижского гетто. 30 ноября 78 лет назад произошло самое массовое убийство в истории Латвии, пишет портал LSM.

В лесу Румбулы было расстреляно 25 000 евреев. Дети, женщины, старики, мужчины. Ещё 1000 евреев были привезены в Ригу из Берлина и тоже были убиты в лесу Румбулы. В память об этой трагедии Латвийский совет еврейских общин проведёт поминальную молитву на месте расстрела.

Активное участие в уничтожении евреев на территории Латвии во время нацисткой оккупации принимали латышские коллаборационисты.

Рижское гетто — еврейское гетто, образованное нацистами в Риге.