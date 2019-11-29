Самара, , 12:29 — REGNUM Экс-министр образования Самарской области Ефим Яковлевич Коган скончался на 80 году жизни. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что доктор физико-математических наук, профессор Ефим Яковлевич Коган 28 ноября скоропостижно скончался на свое рабочем месте в Самарском филиале РАНХиГС, где он работал научным руководителем.

Губернатор Самарской области от имени правительства выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной профессора, отметив, что Ефим Яковлевич внес значимый вклад в развитие системы образования не только в Самарской области, но и в России.

С 1992 по 2005 году он занимал пост министра образования Самарской области. Ефим Яковлевич был награжден знаком «Отличник народного просвещения». Являлся победителем в номинации «Человек года в образовании России». Кроме этого он был удостоен ордена Дружбы и ордена Французской Республики «Академическая пальма».

Прощание с Ефимом Коганом состоится 30 ноября с 11 до 13 часов в Доме ученых.