Сочи, Краснодарский край, , 12:21 — REGNUM Врача паллиативного отделения больницы №5 Сочи Краснодарского края уволили после того, как она публично рассказала о нехватке лекарств, стаях тараканов и плохом питании пациентов. Об этом сообщила в соцсети председатель независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

С врачом администрация больницы расторгла договор, а в качестве основания в приказе было указано «разглашение врачебной тайны» — по мнению администрации, врач выложила в сеть беседы с пациентами без их согласия.

«Меня вызвали в ординаторскую и сообщили, что я уволена. Это стало для меня полной неожиданностью. Далее мне вручили приказ об увольнении, в котором сказано, что я якобы разгласила некую врачебную тайну», — рассказала сама уволенный врач Юлия Фрейлих в опубликованном позже видеообращении.

Ранее Юлия Фрейлих рассказала порталу «Сочинская коммуна» о нехватках лекарств и материалов, с которыми столкнулась при работе в сочинской больнице. Позже Фрейлих вступила в профсоюз «Альянс врачей», а затем выпустила ролик, в котором подробно рассказала о проблемах больницы: низкая зарплата, высокая нагрузка на медперсонал, дефицит необходимых лекарств и материалов, взимание платы с пациентов паллиативного отделения «мимо кассы», условия для самих пациентов — бегающие по палатам тараканы, плохое питание. Впрочем, главврач больницы Геннадий Кормилицын позже пояснил «Кубанским новостям», что воспринимает ситуацию «как провокацию».