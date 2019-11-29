Москва, , 12:20 — REGNUM Большинство жителей России (67%) считают себя православными людьми, чаще женщины (74%), люди 45−59 лет (71%) и старше 60 лет (73%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Подрообнее: У православных наступил Рождественский пост

С разной регулярностью ходят в церковь 83% верующих, в том числе, 70% посещают храм время от времени, 13% — не менее одного раза в месяц. Не посещают храм 17% православных.

Соблюдают православные посты 30% опрошенных, в том числе 15% соблюдают только Великий пост, 14% — большинство постов, но не все, 2% — строго соблюдают каждый пост. Не соблюдают постов 69% православных.

Опрос проведен 27 ноября 2019 года В опросе приняли 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост. Он продлится 40 дней — до 7 января.

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