Сеул, 29 ноября 2019, 12:22 — REGNUM Известный певец из Южной Кореи Чон Чжун Ён приговорен к шести годам заключения за изнасилование, об этом 29 ноября сообщает Reuters.
30-летний артист запечатлел свое преступление на видео и разместил его в интернете, что вызвало широкий общественный резонанс, он был арестован в марте 2019 года.
Видео изнасилования, распространялось не публично, а в закрытом он-лайн чате, тем не менее оно стало достоянием общественности.
Ён признал себя виновным в распространении порнографии, однако подчеркнул, что не помнит произошедшего и если интимная связь имела место, то по обоюдному согласию.
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