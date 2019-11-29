Сеул, , 12:22 — REGNUM Известный певец из Южной Кореи Чон Чжун Ён приговорен к шести годам заключения за изнасилование, об этом 29 ноября сообщает Reuters.

30-летний артист запечатлел свое преступление на видео и разместил его в интернете, что вызвало широкий общественный резонанс, он был арестован в марте 2019 года.

Видео изнасилования, распространялось не публично, а в закрытом он-лайн чате, тем не менее оно стало достоянием общественности.

Ён признал себя виновным в распространении порнографии, однако подчеркнул, что не помнит произошедшего и если интимная связь имела место, то по обоюдному согласию.

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