Москва, , 12:49 — REGNUM В связи с ухудшением погодных условий в пятницу 29 ноября москвичам рекомендуют заранее спланировать вечерние поездки. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения столицы.

По данным синоптиков, 29 ноября в течение дня будет облачно, ожидаются небольшие осадки — дождь и мокрый снег. Вечером возможны заморозки и, как следствие, гололед. Погодные условия могут негативно сказаться на дорожной ситуации в городе. Количество мелких аварий может увеличиться. ЦОДД прогнозирует осложнение дорожной ситуации в городе.

Автомобилистам рекомендовали заранее спланировать вечерние поездки, а лучше отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу. При использовании личного автомобиля необходимо соблюдать осторожность.