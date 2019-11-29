Пермь, , 12:15 — REGNUM В Перми под арест попало кафе на Компроссе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в УФССП по Пермскому краю.

Причиной стал долг перед энергетиками. Объем задолженности составил примерно 1,4 млн рублей. Если предприниматель не погасит долг, то помещения кафе подвергнут принудительной реализации.

Арест на кафе наложен в рамках рейда, который приставы проводили совместно с сотрудниками ООО «Пермская сетевая компания». Помимо кафе арестована парикмахерская, а также оборудование и бытовая техника в Центре добровольной сертификации. Причиной стали опять же долги за электроэнергию.