Москва, , 12:10 — REGNUM В федеральном бюджете России предусмотрены расходы на сумму около 32 млрд рублей для закупки препаратов, тест-систем, а также проведение коммуникационных программ по борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом 29 ноября рассказал журналистам помощник главы Минздрава РФ Ляля Габбасова.

«Мы можем сказать, что в 2019 году эти средства федерального бюджета составляют 27 млрд в рамках бюджетного законодательства, и 32 млрд планируется на 2020 год», — заявил Габбасова.

Помимо этого, она рассказала, что в РФ наличие лекарственных препаратов обеспечивается с помощью централизованных закупок на средства федерального бюджета и это производится ежегодно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября стало известно, что ещё 12 медицинских организаций будут включены в состав сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ).