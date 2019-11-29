Улан-Удэ, , 12:04 — REGNUM Стала известна судьба участника войны в Южной Осетии, ставшего героем репортажей западных СМИ. Бойца сфотографировали, когда в августе 2008 года он с пулемётом в руках преградил путь колонне грузинских военных. Его называли контрактником из Бурятии Бато Дашидоржиевым, даже сообщалось, что он погиб спустя несколько дней.

В реальности же героя зовут Тасболат Ибрашев, он жив и проживает в Астрахани вместе с женой и двумя детьми. Об этом рассказал на своей странице в «Фейсбук» депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов.

«Его рассказ поразительный и изобилует многими деталями, которые может знать человек, действительно побывавший в горячей точке. Его история, конечно, требует своего документального подтверждения, но судя по военному билету, это действительно так», — написал политик.

По словам самого Ибрашева, они располагались на территории Чечни, когда пришёл приказ выдвигаться к границе Грузии. Перейдя границу, военные встали у города Гори.

«Через несколько дней к нам на блокпост приехал полковник Штанденко (точно фамилию не помню), который приказал дать ему пулемётчика, помощника пулемётчика и стрелка. На тот момент на блок-посту я был единственным пулемётчиком. Вчетвером мы выдвинулись по грузинской дороге, где и встретились с колонной грузинских военных», — рассказывает боец.

Офицер вступил в переговоры с противником, приказав бойцам стоять и ни при каких обстоятельствах не отступать. Двое товарищей Тасболата заняли позиции у обочины дороги, а сам он в одиночку встал, заблокировав дорогу. На крики грузинов «пропусти», «уйди с дороги» солдат ответил, что у него приказ. Через некоторое время колонна развернулась и ушла.

Спустя несколько лет он увидел в сети ролик «300 не надо, хватит одного», посвящённый репортажу западных СМИ, и узнал в нём себя. На тот момент, по его словам, в роте не было ни одного бурята — были русские, казахи, армяне и дагестанцы.

Алдар Дамдинов заявил о намерении подготовить запрос в Министерство обороны России. Он также отметил, что имя Тасболат с казахского означает — «каменный меч».

Как сообщало ИА REGNUM, зампред парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что Россия в августе 2008 года помешала Тбилиси устроить в республике чистое поле. Именно под таким названием, по сообщениям российских военных, проводилась операция грузинских войск.

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