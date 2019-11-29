Москва, , 12:12 — REGNUM Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят до поселка Северный к 2023 году. Об этом 29 ноября сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На новом участке салатовой ветки появится три станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Сейчас на участке от станции «Селигерская» до «Лианозово» ведется устройство подъездных дорог, переустройство инженерных сетей и возведение ограждений котлованов станций. Специалисты начали проходку левого пути к «Лианозово».

Как отметил Бочкарев, к работам на участке до станции «Физтех» в поселке Северный приступят после утверждения градостроительной документации.

Он также добавил, что продленный участок ветки пройдет вдоль Дмитровского шоссе и снизит транспортную нагрузку на магистраль и прилегающие улицы Широкая и Череповецкая.

Сейчас конечной станцией Люблинско-Дмитровской линии на севере Москвы является «Селигерская». Она открылась для пассажиров 22 марта 2018 года в составе участка от станции «Петровско-Разумовская».