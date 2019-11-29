Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Эксперты по заказу Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга оценили уровень загрязнения почв в восьми из 18 районов Петербурга. В 85 пробах из 128 выявлены химические вещества, относящиеся к категории «чрезвычайно опасные», а в 32 пробах — «опасные».

О некоторых результатах исследования сообщает пресс-служба петербургского отделения «Справедливой России». Запрос на предоставление отчёта о выполнении госконтракта по оценке уровня загрязнения почвогрунтов в Петербурге подавала депутат Законодательного собрания от этой партии Надежда Тихонова.

«В рамках мониторинга было обследовано восемь базовых площадок в восьми районах города: шесть на территории жилой застройки (в Василеостровском, Выборгском, Красносельском, Фрунзенском, и Центральном районах), две — на промышленных территориях (в Невском и Приморском районах)», — пояснили в пресс-службе.

Согласно результатам, 117 из 128 проб по химическим показателям относятся к категории «опасная» и «чрезвычайно опасная», 8 — «допустимая», всего 3 — «чистая». Во всех районах отмечены превышения уровня содержания бензопирена, меди, кадмия, свинца, цинка, более чем в половине проб зафиксировано превышение допустимого содержания нефтепродуктов.

Наиболее загрязненные тяжелыми металлами почвы оказались в Невском, Московском, Фрунзенском и Центральном районах города. Максимальное содержание бензопирена нашли в почвогрунтах во Фрунзенском и Центральном районах, максимальное содержание нефтепродуктов — в Невском, Приморском и Фрунзенском районах. Основной источник загрязнения почв — автомобильный транспорт, в некоторых случаях железнодорожный транспорт.

«Комплексный показатель загрязнения в большинстве случаев оценивается как «допустимый», однако множественные превышения по отдельным пунктам не могут не беспокоить <…> Я считаю, после получения такого отчета правительство обязано разработать комплексную программу по улучшению состояния почв», — прокомментировала Надежда Тихонова.