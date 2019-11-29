Додома, , 14:05 — REGNUM 27 из 100 девушек в Танзании рожают в возрасте до 18 лет. Об этом заявила в городе Додоме министр здравоохранения Умми Мвалиму во время учреждения кампании против совершения насилия в отношении женщин, которая продлится на протяжении 16 дней.

По ее словам, число девушек, рожающих до исполнения совершеннолетия, на данный момент высокое, несмотря на реализацию правительством Танзании плана по сокращению количества подобных случаев раннего материнства до 13% к 2020 году.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, министр отметила, что, несмотря на огромные усилия, предпринимаемые правительством, борьба с беременностью в возрасте до 18 лет все еще представляет проблему для страны вследствие неосведомленности общества.

Министр призвала старейшин общин и религиозных лидеров оказать поддержку посредством продвижения в обществе идей, направленных против применения насилия в отношении женщин.